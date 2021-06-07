Женщина оригинально справилась с внезапной рвотой на собеседовании

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее неожиданно вырвало во время собеседования. Внезапная тошнота застала ее врасплох, однако женщине удалось оригинально справиться с ситуацией.

Автор поста сообщила, что примерно за 10 минут до начала встречи выпила стакан воды, а до этого приняла на голодный желудок лекарство. Собеседование шло хорошо, героиня чувствовала себя уверенно, пока не ощутила, что рыгнула. «Это была не отрыжка», — сказала она.

Рассказчицу стошнило прямо в кабинете, попытки сдержаться оказались тщетными. Она испачкала свою маску, очки, одежду, а также стол, за котором сидели ее потенциальные работодатели. «Кажется, я не получу эту работу?» — сказала она после того, как рвота закончилось.

Затем автор попыталась привести в порядок кабинет. «Держу пари, это произошло впервые для всех нас», — пошутила она, закончив с уборкой. Женщины, проводившие собеседование, рассмеялись. Так же отреагировала на произошедшее и сама рассказчица. Когда она оказалась в своей машине, ее настиг приступ истерического хохота.

Несмотря на то, что потенциальные работодатели пообещали дать ей второй шанс, героиня истории считает, что ей вряд ли перезвонят. «По крайне мере у меня теперь есть сумасшедшая история из разряда "Вы не поверите"», — заключила она.

В комментариях многие поддержали женщину. «Они тебя точно не забудут! В хорошем смысле. Ты попала в очень неудобную ситуацию, но смогла сделать так, чтобы им было комфортно. Это чертовски важный навык для любой работы», — написала nursecarmen. «Я раньше нанимала людей на работу, и я бы точно не стала отказывать хорошему кандидату из-за такого», — добавила GrottySamsquanch. Некоторые также поделились своими историями о том, как их внезапно тошнило в общественных местах.