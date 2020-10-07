Женщина съела три дня пролежавшие в холодильнике спринг-роллы и умерла

Жительница Таиланда скончалась после того, как съела три дня пролежавшие в холодильнике спринг-роллы. Об этом сообщает издание Rojak Daily.

40-летняя женщина приобрела на уличном рынке несколько спринг-роллов и положила их дома в холодильник. Через три дня она разогрела их и съела во время обеда вместе с мужем.

Муж таиландки рассказал, что они поели спринг-роллы и пошли смотреть телевизор. В этот момент его жена пожаловалась на боль в животе и поспешила в туалет. Она не возвращалась около часа, и мужчине пришлось выломать дверь уборной. Женщина была без сознания, перед этим ее сильно тошнило.

Мужчина позвонил в скорую помощь, но было слишком поздно. Его жена скончалась. Врачи установили, что причиной смерти стало отравление едой и обезвоживание.

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