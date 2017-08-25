Американский бодибилдер подавился едой и умер

Американский бодибилдер Даллас Маккарвер умер, подавившись едой. Об этом сообщает TMZ.

Согласно записи звонка в службу спасения 911, тело спортсмена обнаружил знакомый, зашедший к нему в гости. Он пытался оказать ему первую помощь и сделал искусственное дыхание, но не сумел спасти Маккарвера.

В марте бодибилдер потерял сознание во время соревнований. Причиной обморока, предположительно, была гипогликемия (низкое содержание глюкозы в крови). Знакомый спортсмена предполагает, что ситуация повторилась, но на этот раз бодибилдер потерял сознание во время еды.

Даллас Маккарвер родился в 1991 году. Он регулярно выступал на соревнованиях по культуризму. В 2016 году спортсмен занял восьмое место на конкурсе Мистер Олимпия в Лас-Вегасе.

14 августа сообщалось, что 25-летняя австралийка Миган Хеффорд умерла после употребления белковых пищевых добавок для бодибилдинга.