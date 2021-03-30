Расстройство желудка у 130 гостей испортило свадьбу новобрачным

Молодожены из Ирландии рассказали, как их свадьба была испорчена: 130 гостей были вынуждены бороться за три туалета из-за расстройства желудка. На их историю обратило внимание издание The Sun.

Молодожены Джейми (Jamie) и Лэндон (Landon) пригласили на свадьбу больше ста гостей. Утром в их номер для новобрачных пришла девочка-цветочница. Ей было явно нехорошо. «Сестра Лэндона и его четырехлетняя племянница, которая была цветочницей на нашей свадьбе, появилась в дверях с явными признаками диареи», — рассказала Джейми.

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Отмыв девочку, жених и невеста благополучно провели свадебную церемонию. Ситуация изменилась к худшему во время торжественного приема, на котором собрались 130 гостей.

У всех приглашенных внезапно началась диарея. «Затем все превратилось в ад. Мы начали замечать, как стало тихо и спокойно. Казалось, это поминки, а не свадьба. Люди выглядели какими-то липкими и потными, и это явно было не из-за жары», — рассказал Лэндон. Вскоре гости начали массово бегать в туалет. Все они явно плохо себя чувствовали.

«Людей тошнило. Они бегали в уборную. Это было безумие. Они просто порвали туалеты», — пошутила мать Джейми Барбара (Barbara).

Пара начала беспокоиться из-за того, что людям не хватает туалетов, так как в месте, где праздновалось бракосочетание, их было всего три. В ход пошли мусорные ведра.

Джейми и Лэндон предположили, что причиной пищевого отравления стала еда из буфета, и вызвали врачей.

Позже выяснилось, что племянница Лэндона заразилась норовирусом за неделю до свадьбы и распространила заразу во время репетиции свадьбы. «Кто мог подумать, что эта милая маленькая голубоглазая девочка с цветами чуть не убила всех?» —пошутила Барбара.

Ранее сообщалось, что в американском городе Лас-Вегас загорелся лимузин с невестой, едущей на свадьбу. Участники поездки не пострадали и добрались до часовни на другой машине.