Лимузин с невестой загорелся по дороге на свадьбу

В американском городе Лас-Вегас загорелся лимузин с невестой, едущей на свадьбу. Об этом сообщает KTNV-TV.

Автомобиль, в котором находились невеста, ее отец и гости, направлялся к свадебной часовне. Женщина утверждает, что по дороге она почувствовала запах гари, затем из-под водительского сиденья пошел дым. После этого водитель остановил машину и высадил пассажиров.

К приезду пожарных интерьер лимузина охватило пламя. Причина возгорания не установлена. Участники поездки не пострадали и добрались до часовни на другой машине.

В 2018 году сообщалось, что в Бразилии упал вертолет, в котором невеста летела на свадьбу. Девушка не получила ни царапины, выбралась из-под горящих обломков и продолжила праздновать.