Женщина пожаловалась на «громкую рвоту» беременной соседки и была опозорена

Пользовательница Reddit под ником Mental_Painting815 рассказала, что из-за беременности ее несколько раз в день тошнит, а ее соседка жалуется, что ежедневно слышит «громкую рвоту». Подписчики беременной женщины встали на сторону пользовательницы форума и опозорили соседку в комментариях.

Mental_Painting815 написала, что проходит первый триместр беременности. Девушка живет в многоквартирном доме с тонкими стенами. В ее квартире бывает слышно, как в соседних помещениях люди включают воду в душе.

«Моя соседка постучала в мою дверь и сказала, что она все время слышит мою "громкую рвоту". Из-за этого у нее начинается рвотный рефлекс. Она сказала, что ее чуть не вырвало, когда она услышала меня», — передала разговор пользовательница Reddit. Соседка попросила ее включать воду или музыку в следующий раз, прежде чем ее стошнит.

Беременная девушка выслушала претензию и пообещала по возможности маскировать звуки рвоты, но это не помогло. В скором времени соседка вернулась и сказала, что будет разговаривать с руководством дома, если Mental_Painting815 не прекратит громко тошнить.

«Я была измучена, поэтому сказала ей: "Ну и ладно", и закрыла дверь», — поделилась девушка.

Прочитавшие историю посетители Reddit поддержали беременную героиню. Они назвали просьбу соседки необоснованной. Один из комментаторов пошутил, что руководству придется составить «график рвоты», а другой предложил женщине купить наушники с шумоподавлением.