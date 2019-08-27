Парень запутался в гигиенических средствах для женщин и прославился в сети

Пользовательница Twitter под ником broganpaget поделилась сообщением, полученным от своего бойфренда, после того как попросила его приобрести женские гигиенические средства. Сообщение озадаченного парня принесло ему популярность в сети.

Бойфренду нужно было выбрать тампоны. Тот прислал ей фото двух разных пачек, уточнив хочет ли она «лимонные» или «лаймовые», подумав, что они обладают разными запахами. Скриншот послания набрал почти 900 тысяч лайков в Twitter.

Выяснилось, что многие мужчины действительно не понимают разницы между упаковками. «Подождите, там есть разные ароматы?» — уточнил юзер Kofi_Adu. «Разные цвета означают разные размеры, в зависимости от обильности», — пояснила пользователь Becksnnc.

Женщины принялись рассказывать идентичные истории из своей семейной жизни. Одна из пользовательниц заявила, что ее муж также не понимает, как устроена шкала. Некоторые из мужчин, как выяснилось, даже не могут запомнить подробные инструкции, полученные от женщин. «Мой бойфренд купил мне тампоны "супер". — "Спасибо, дорогой, но это не тот размер". — "О, я думал, что это просто означает... действительно хорошие тампоны"», — пересказала диалог с возлюбленным другая комментаторша.

Ряд женщин переслали вирусный пост своим мужьям и парням, чтобы проверить их реакции. Многие мужчины насмехались над незадачливым парнем, однако сами не смогли пояснить, в чем он оказался неправ.

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