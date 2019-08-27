Китаец прикурил от горящего пальца и заставил фанатов опасаться за свою жизнь

Житель Китая прославился в интернете после появления в соцсетях видео, в котором он показывает процесс приготовления необычного алкогольного коктейля. На стримера обратил внимание пользователь Twitter с ником JackKennedy.

Китаец под ником Pzpz6666666 регулярно выпускает видео на местном сервисе видеотрансляций Kuaishou. В них он показывает свое застолье в разных локациях, а также рецепты необычных алкогольных коктейлей. В ставшем популярном видео он также прикуривает со своего пальца, поднеся его к зажженному стакану с напитком.

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«Это самый мощный человек, которого я видел когда-либо в жизни», — прокомментировал ролик JackKennedy. В комментариях с ним многие согласились. Один из пользователей был в особенном восторге от того, как мужчина использовал палец в качестве зажигалки. По его словам, «это что-то из аниме».

Юзеры также заметили, что нужно обладать хорошим здоровьем, чтобы выпить такой напиток. «У парня живот будто сделан из титана», — подчеркнул пользователь. Некоторые отметили, что организм мужчины от этого страдает. «Это весело, но он на верном пути к скорой смерти», — написал один из юзеров.

Любимые приемы китаец использует и в других видео. Например, он регулярно открывает крышки от бутылок пива с помощью палочек для еды и взбалтывает тары с алкогольными напитками прямо во время их употребления.

Ранее участница национального китайского телешоу Ан Ки (An Qi) поставила рекорд в конкурсе по скоростному поеданию десерта в шоу «Я победитель». Она съела сладкую вату за считанные секунды.

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