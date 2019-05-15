Китаец отремонтировал мебель и сантехнику с помощью лапши и обрел славу в сети

Пользователи Twitter распространили ролики, на которых мужчина из Китая «чинит» разбитую раковину с помощью сухой лапши.

Блогер засыпал сухой продукт в трещины и посыпал его специями. Затем он наносил клей, придавал предмету нужную форму и покрывал лаком.

Автор роликов — пользователь китайского приложения Douyin под ником Xiubandrng. В своих видео он ремонтирует мебель, музыкальные инструменты и автомобили, зачастую используя еду как уплотнитель.

Судя по видео Xiubandrng, он использует также яйца, печенье и табак. Такой способ ремонта впечатлил пользователей сети и спровоцировал волну шуток. «Подождите, пока он включит горячую воду и его раковина станет едой», — написал пользователь под ником Lucie_Grayy.

Xiubandrng публикует свои ролики уже несколько месяцев, однако всемирную популярность он обрел лишь сейчас. В ноябре 2018 года на «Пикабу» было опубликовано видео пользователя, на котором он чинит дыру в столе с помощью лапши. Оно вызвало восторг среди пользователей. «Вот что дошик животворящий делает», — отметил тогда один из комментаторов.

В феврале пользователи Douyin запустили флешмоб, в рамках которого изображали себя летящими в самолете. Для создания иллюминаторов участники использовали подручные средства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!