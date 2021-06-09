В России предложили проверить TikTok-дома

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил генпрокурору России Игорю Краснову провести общероссийскую проверку отечественных TikTok-домов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Петров обеспокоен тем, что в TikTok-домах могут не соблюдаться российские законы, касающиеся норм проживания детей и подростков. Кроме того, представитель Общественной палаты предполагает, что в подобных помещениях могут нарушаться санитарные нормы и трудовое законодательство.

«Молодые люди, подростки и даже дети вынуждены постоянно производить видеоконтент и приносить организаторам TikTok-домов бешеную прибыль от продажи рекламы. Блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов — у них не остается времени на учебу, занятия спортом и интеллектуальное развитие. Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда», — заключил Петров.

TikTok-дома — это общежития, в которых живут и записывают ролики блогеры. Авторы контента объединяются в группы и создают совместные видео, чтобы «перегонять» аудиторию между аккаунтами и тем самым набирать большее количество подписчиков и просмотров.