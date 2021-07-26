«Утиные» ногти стали новым трендом благодаря TikTok

Девушки полюбили новую форму ногтей и запустили модный тренд. Соответствующие видео появились в TikTok.

Речь идет о маникюре, для которого характерны расширяющиеся от основания к кончика ногти. Благодаря тому, что визуально такая форма напоминает утиную лапку или джинсы клеш, тенденция получила название duck nails («утиные ногти»).

Одной из первых, кто запустил тренд, стала американская рэперша Даниэлла Бреголи (Danielle Bregoli), известная как Bhad Bhabie. На своей странице в соцсети она разместила ролик, на котором показала дизайн «френч» из розового и белых цветов, нанесенный на ногти описанной формы.

«Мне всегда казалось, что duck nails выглядят очень мило. Это напоминает мне стиль начала 2000-х», — подписала знаменитость видео. Публикация стала вирусной и набрала 4,4 миллиона просмотров и 426 тысяч лайков. Позже подобными видео начали делиться и другие девушки.

На данный момент хештег #DuckNails в TikTok собрал уже больше 20 миллионов просмотров.

В феврале 2020 года ногти с облупившимся лаком стали модным трендом. Так, супермодель Белла Хадид появилась на показе бренда Khaite в рамках Недели моды в Нью-Йорке и привлекла внимание фотографов своим маникюром: ее ногти были покрыты черным лаком, неравномерно сходящим по краям. Известный мастер маникюра Джин Сун Чой (Jin Soon Choi), которая оформляла ногти Хадид, сообщила, что эффект «неидеального покрытия» был достигнут намеренно.