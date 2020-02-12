Ногти с облупившимся лаком стали модным трендом

Неопрятный маникюр с облупившимся лаком стал трендом 2020 года. К такому выводу пришли модные эксперты журнала Vogue после Недели моды в Нью-Йорке.

Во время показа бренда Khaite на подиум вышла американская модель Белла Хадид. Вместе с леопардовым нарядом и кожаным плащом она продемонстрировала сумку-клатч с золотистым логотипом марки. Журналисты обратили внимание на ногти модели: они были покрыты черным лаком, неравномерно сходящим по краям.

По словам известного мастера маникюра Джин Сун Чой (Jin Soon Choi), которая оформляла ногти Хадид, эффект «неидеального покрытия» был достигнут намеренно. Для этого она нанесла два слоя черного лака, а затем небрежно протерла ногти салфеткой перед тем, как они просохли.

В январе американские мастера заключили, что мужской маникюр станет одним из главных трендов 2020. Отмечается, что в Instagram под хештегом #guynails появилось больше 1,4 тысячи публикаций. Как рассказал литературный агент Джон Кьюсик, во время своего первого похода на процедуру он покрыл ногти черным лаком и сделал дизайн с изображением черепа, который он нашел под этим хештегом.

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