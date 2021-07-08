TikTok поднял китайское сельское хозяйство

Прямые трансляции в TikTok, которые проводят фермеры из отдаленных провинций Китая, во много раз подняли продажи сельскохозяйственной продукции в стране. Bloomberg пишет, что лояльность потребителей завоевала харизма продавцов и прозрачность этапов производства.

Как сообщает в своем отчете компания Douyin (китайский аналог TikTok от того же создателя), короткие видео и интерактивные прямые эфиры помогли фермерам за год увеличить прибыль в 15 раз. Например, Цзинь Гоуэй (Jin Guowei) из провинции Юньнань в 2018 году утопал в долгах, а в 2020-м под ником «Брат Гранат (Brother Pomegranate)» продал фрукты на 300 миллионов юаней (почти 3,5 миллиарда рублей). Однажды ему даже удалось за 20 минут реализовать партию гранатов на 6 миллионов юаней (69,2 миллиона рублей).

Коллега Цзинь Гоуэй по предпринимательству в соцсетях Го Чэнчэн (Guo Chengcheng) начинала с продаж через приложение WeChat, которое приносило ей около сотни заказов в день. Теперь она имеет 2,5 миллиона подписчиков в китайском TikTok и за одну прямую трансляцию получает примерно 50 тысяч запросов от покупателей, зарабатывая каждый месяц не менее девяти миллионов юаней.

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Своим успехом Брат Гранат и Го Чэнчэн отчасти обязаны пандемии. Она вынудила их, как и других 23 миллиона потерявших работу китайцев, вернуться из города в сельскую местность. Во время локдауна люди стали чаще готовить — спрос на свежие продукты вырос, но достать их стало сложнее. На помощь пришли соцсети — они предложили мелким фермерам простой способ стать успешными предпринимателями.

За последний год в Китае сельскохозяйственных блогеров с более десяти тысяч подписчиков стало в шесть раз больше, чем в 2019-2020 годах. Эксперты по интернет-продажам и сами популярные фермеры объясняют востребованность и эффективность такого контента ностальгией городских жителей по природе, их недоверием к качеству продуктов крупных ретейлеров и удовольствием от наблюдения за жизнью обычного деревенского жителя. У потребителей появилась возможность своими глазами увидеть все этапы выращивания фруктов или овощей — от посева до дегустации урожая.

Доставку продукции фермеры доверяют логистическим подразделениям крупных представителей электронной торговли вроде JD Logistics или Cainiao компании Alibaba, чтобы самостоятельно не возмещать стоимость испорченных в пути товаров. Однако выгода от количества заказов и наличия лояльной клиентской базы с лихвой покрывает расходы на транспортировку.