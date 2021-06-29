Долг Китая побил исторический рекорд

За последнее десятилетие долг Китая значительно вырос и стал одним из самых серьезных вызовов для властей страны, пишет CNBC. В Пекине считают растущий уровень обязательств потенциальной угрозой для экономической стабильности, и в последние годы страна пыталась снизить зависимость от них, однако из-за коронавирусного кризиса работу в этом направлении пришлось приостановить.

Пандемия ударила по бизнесу, и власти были вынуждены упростить для компаний получение займов. В итоге в третьем квартале 2020 года уровень долга побил исторический рекорд, составив почти 290 процентов ВВП, свидетельствуют данные Банка международных расчетов.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

В похожей ситуации в год коронавирусного кризиса оказались и другие крупные экономики — США, Япония, страны Европы, поскольку властям также пришлось помогать компаниям и людям справляться с трудностями пандемии. Однако структура китайского долга иная: более 160 процентов ВВП приходится на корпоративный сектор, а не на правительственный, как в США и Японии.

На фоне восстановления экономики после пандемии Китай вернулся к усилиям по ограничению задолженности, и, по оценкам специалистов британского банка Barclays, рост уровня кредитования замедлится к концу этого года до 10-10,5 процента по сравнению с 13,3 процента в конце 2020 года.

У Китая есть серьезные амбиции в сфере экономической трансформации. Председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что размер экономики и уровень дохода на душу населения к 2035 году можно будет нарастить в два раза. Некоторые специалисты считают, что Пекину не удастся реализовать свои цели из-за мер по сдерживанию долга, но другие полагают, что, напротив, рано или поздно Китай сможет обогнать США и стать крупнейшей экономикой мира.

Из-за решения властей упростить получение кредитов в период коронавирусного кризиса заметносократилась прибыль банковской системы страны. Осенью 2020 года с нехваткой денег и необходимостью в рекордных заемных средствах столкнулось в том числе крупнейшее кредитное учреждение мира Industrial & Commercial Bank of China (ICBC). Ухудшение финансовых результатов банковского сектора в Китае стало самым значительным за последние 10 лет.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



