Названы препятствия для мирового экономического господства Китая

У председателя КНР Си Цзиньпина могут быть шансы добиться для страны господства в мировой экономике, однако тому есть серьезные препятствия, пишет CNBC со ссылкой на оценки аналитиков.

В последние годы экономический рост Китая стал замедляться. «Ключевые факторы, которые действительно способствовали феноменальному росту Китая, теперь либо оказывают менее серьезное влияние, либо вовсе исчезли», — объяснил профессор Гарвардского института государственного управления Тони Зайх.

Он указал, что население страны стареет, а полагаться на прямые иностранные инвестиции Китай больше не может. Председателю КНР будет непросто направить финансовые ресурсы в более продуктивные части экономики, считает специалист. Самую серьезную поддержку росту ВВП и уровню занятости в Китае оказывает частный бизнес, а в финансовой системе доминируют государственные банки, которые предпочитают кредитовать также государственные предприятия. Официальный Пекин часто упоминает проблему финансирования в своих заявлениях, но, насколько эффективны его шаги на практике, неясно.

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Существуют и риски, связанные с растущим напряжением в отношениях с такими торговыми партнерами, как США, и власти Китая выступают с заявлениями о необходимости увеличивать спрос внутри страны и заниматься развитием технологий самостоятельно. Этого будет достичь сложнее, чем прежних целей по росту ВВП последних лет, отмечает Юэн Юэн Ан из Университета Мичигана. Она отметила, что инновации «невозможно спланировать сверху».

Директор программ по Азии в Германском фонде Маршалла в США Бонни Глейзер, в свою очередь, считает, что самым большим вызовом для Китая окажется так называемая «ловушка среднего дохода». Речь идет о ситуации, при которой страна, добившаяся значительного роста благодаря дешевой рабочей силе, приходит к стагнации и не может обеспечить увеличение заработных плат и дальнейшее развитие экономики.

Еще одной из трудностей, с которыми сталкивается Китай, оказался и значительно возросший долг. Пекин старался справиться с высоким уровнем обязательств, однако из-за коронавирусного кризиса работу в этом направлении пришлось приостановить. Власти решили упростить получение кредитов для бизнеса на фоне пандемии, и в итоге это обернулось проблемами для банковской системы.