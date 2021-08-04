Траволта избавился от особняка с печальной историей

Голливудский актер Джон Траволта продал особняк в городе Клируотер во Флориде (США), в котором год назад умерла от рака груди его жена Келли Престон. Об этом сообщает New York Post.

Материалы по теме Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них?

Особняк с пятью спальнями и шестью ванными комнатами был выставлен на продажу в марте 2021-го за 4,65 миллиона долларов. Актер сумел избавиться от дома, который связан с печальной историей из-за потери супруги, совсем недавно за четыре миллиона долларов. Несмотря на падение в стоимости, по данным риелторов, 67-летний актер все равно остался в плюсе, так как в 2017 году приобрел недвижимость за три миллиона долларов.

В доме есть кухня с оборудованным местом для завтраков, гостиная с камином, стильная терраса с видом на побережье Мексиканского залива, двухэтажная семейная комната. Дом находится на участке более четырех тысяч квадратных метров, на котором есть открытый бассейн.

Ранее актер выставил на продажу еще одно поместье в американском городе Айлсборо, штат Мэн. Особняк с несколькими десятками спален на земельном участке площадью около 20 гектаров Траволта приобрел для своей семьи еще в 1991 году.