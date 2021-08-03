Обама отпразднует юбилей в поместье почти за миллиард рублей

Бывший американский президент Барак Обама отпразднует свой 60-летний юбилей в поместье, стоимость которого в переводе на рубли составляет почти миллиард, сообщает New York Post.

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Поместье в штате Массачусетс носит название Martha’s Vineyard и находится недалеко от пруда Эдгартаун Грэйт. Территория занимает 29 акров (более 11,7 гектара) и оценивается в 11,7 миллиона долларов (около 859 миллионов рублей). Обама вместе со своей супругой Мишель приобрели объект в декабре 2019 года. В среду, 4 августа, там разместятся 200 гостей.

На участке находится особняк площадью почти семь тысяч квадратных футов (более 640 квадратных метров). Внутри есть семь спален, восемь ванных комнат, кухня, гостиная с бильярдным столом, зал для совещаний и терраса. На территории также оборудован бассейн и дорога, которая ведет на частный пляж.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не сможет посетить вечеринку Барака Обамы. Политик отказался от празднования из-за запланированной рабочей поездки в Делавэр. Однако мероприятие посетят режиссер Стивен Спилберг, телеведущая Опра Уинфри, актер Джордж Клуни и другие.