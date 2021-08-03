Британка «случайно» стала хозяйкой известного дома

Жительница британского города Лидс в графстве Йоркшир 62-летняя Джули Уитакер (Julie Whitaker) случайно выяснила, что является хозяйкой известного в городе дома, который построили до Второй мировой войны. Женщина нашла в одном из помещений старое рекламное объявление о первой продаже недвижимости, сообщает Daily Mirror.

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Британка наткнулась на фотографии собственного дома в вырезке 1937 года из газеты Leeds Mercury. Недвижимость с тремя спальнями пользовалась популярностью. Дом Джули построила компания Gill&Varley Builders и сделала из него презентационный павильон, принимая потенциальных покупателей круглые сутки. Помещения были меблированы, а в одной из комнат сложен камин.

Уитакер приобрела здание в 1992 году, но обнаружила рекламу совсем недавно. «Это великолепный дом. Видимо, объявление передавали друг другу все предыдущие владельцы. У меня получилось оглянуться и увидеть, как иначе все выглядело», — поделилась женщина.

Дом продавался в довоенные годы за 628 фунтов стерлингов, что около 45 тысяч фунтов (62,64 тысячи долларов) по нынешнему курсу. В 2021 году недвижимость уже оценивается в 250 тысяч фунтов, что в 400 раз больше стоимости в 1930-х.

В июне американец поделился историей, как нашел в шкафу арендованного дома в округе Нью-Йорка Куинс человеческую кость. Мужчина испугался и вызвал полицию. Хозяин жилища предположил, что необычный артефакт могли забыть хирурги, которые снимали недвижимость ранее.