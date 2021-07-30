Мужчина нашел дома пылившиеся 20 лет карточки с покемонами и разбогател

Житель английского города Сент-Айвс, графство Кембриджшир, нашел дома старые карточки с покемонами, продал их на аукционе и разбогател на 19,4 тысячи фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Мужчина, чье имя не называется, 20 лет назад купил два набора карточек с покемонами за 30 фунтов стерлингов (с учетом инфляции эта сумма соответствует 5,2 тысячи рублей). Один набор назывался Pokemon Fossil First Edition, а другой — Pokemon Neo Discovery Unlimited. Практически сразу они отправились в кладовку под лестницей, где пылились десятки лет.

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Во время переезда мужчина обнаружил наборы карточек, решил проверить, сколько они стоят сегодня, и выяснил, что за них можно выручить «сумасшедшие деньги».

Аукционный дом Hansons Auctioneers оценил оба набора как чрезвычайно редкие — оказалось, что карточки привезли из Америки в 2001 году. Тогда британец решил продать все карточки на аукционе.

Первый набор ушел с молотка за 10 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей), а второй — за 9,4 тысячи фунтов стерлингов (959 тысяч рублей).

Дэвид Уилсон-Тернер (David Wilson-Turner), глава отдела игрушек в магазине Hansons, сказал: «Карточки Pokemon пользуются огромной популярностью среди покупателей и коллекционеров, и их стоимость неуклонно растет уже более пяти лет. Среди основных покупателей состоятельные молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые увлеклись игрой Pokemon в детстве. В этом году цены могут вырасти еще больше из-за празднования 25-летия франшизы Pokemon».

Ранее сообщалось, что в США мальчик продал любимую коллекцию карточек с покемонами ради спасения собаки и получил в награду упаковку редких коллекционных карточек. У пса обнаружили опасный для собак парвовирус и оценили лечение почти в 700 долларов (51,2 тысячи рублей).