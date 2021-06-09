Строитель сделал пугающую находку во время ремонта в ванной

Житель английского графства Саффолк делал ремонт в ванной и сделал пугающую находку. Об этом сообщает сайт телеканала 7 News.

Строитель рассказал в соцсетях, что во вторник, 8 июня, заканчивал ремонт в ванной, как заметил, что часть плинтуса странно раздута. Он оторвал плитку от стены и увидел, что за ней скрыт большой черный кухонный нож.

Рабочий сообщил о находке владельцам дома, и те рассудили, что человек, спрятавший нож, вряд ли сделал это просто так. В связи с этим хозяева обратились в полицию.

«Клиенты упаковали нож в пакет и собираются обратиться в полицию. Лично я бы просто оставил его там, где нашел, и заменил бы плинтус», — отметил строитель.

Пользователи Facebook начали гадать, что еще можно найти в зловещем доме. «Надеюсь, вы не планируете начать раскопки во дворе, чтобы установить бассейн... А то можно наткнуться на сюрприз», — написал один из них.

В то же время многие авторы комментариев сочли, что обращение в полицию было неоправданным. «Серьезно... Люди, перестаньте так остро реагировать, вызывать полицию и тратить наше время из-за каждой незначительной мелочи!» — написал еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok вынужденно съехала из дома после того, как обнаружила жуткий подвал и заглянула внутрь. Рассказчица заявила, что из-за пугающего подвала их семья съехала из дома.