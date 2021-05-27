Женщина нашла вход в жуткий подвал, заглянула внутрь и съехала из дома

Пользовательница TikTok вынужденно съехала из дома после того, как обнаружила жуткий подвал и заглянула внутрь. Об этом она сообщила в своем аккаунте @unfortunateexistence.

В феврале тиктокерша рассказала, что случайно нашла в доме подвал, когда пыталась заменить ковры на первом этаже. Она продемонстрировала на видео деревянную лестницу, ведущую в захламленное помещение. Ролик стал популярным и собрал более 13 миллионов просмотров.

Спустя несколько месяцев женщина выложила новое видео и заявила, что после обнаружения подвала в доме стали происходить странные вещи. «С чего начать? Теперь, *** (блин), ежедневно в три часа ночи загорается свет. У моей дочери, которая раньше спала всю ночь, появились проблемы со сном», — отметила она.

Рассказчица заявила, что из-за пугающего подвала их семья съехала из дома. «Там было так жутко, совсем не до шуток. Происходили вещи как из фильмов ужасов, — пожаловалась она. — Очень часто мы внезапно чувствовали запах тухлых яиц. У меня никак не получалось избавиться от этой вони. Входная дверь внезапно оказывалась заперта, хотя ни я, ни мой партнер ее не трогали».

Комментаторы посочувствовали @unfortunateexistence и похвалили ее за решение уехать из дома. «Хорошо, что вы уехали. Найдите проповедника или священника, который освятит ваш новый дом», — посоветовал один из пользователей сети.

Ранее жительница Великобритании нашла в кладовке на кухне тайную лестницу в жуткий подвал, о существовании которого она не догадывалась. Прежде лестница была не видна, потому что ее закрывали вещи.