Девушка нашла на кухне тайную лестницу в жуткий подвал

Жительница Великобритании нашла в кладовке на кухне тайную лестницу в жуткий подвал, о существовании которого она не догадывалась. Об этом пишет сайт In The Know.

Пользовательница Tiktok @abi_mia14 сняла видео про находку. По ее словам, она совершила ее во время ремонта. Прежде лестница была не видна, потому что ее закрывали вещи. Девушка добавила, что подвал выглядел так, будто был закрыт как минимум несколько десятков лет.

Зрители объяснили @abi_mia14, что такие подвалы часто встречаются в старых британских домах. «Они есть в большинстве викторианских домов», — написал один из комментаторов. «В британских домах это обычное дело, — заявил другой. — Его, наверное, закрыл ваш домовладелец».

Ранее жительница Нью-Йорка, США, рассказала, как обнаружила тайную комнату за зеркалом в ванной съемной квартиры. Американка повесила зеркало на место и отметила, что ей предстоит веселый телефонный разговор с хозяином квартиры.