Минсельхоз заявил об очень низкой урожайности зерна в ключевом агрорегионе

Глава Минсельхоза Лут: В Ростовской области фиксируется очень низкая урожайность

В Ростовской области, являющейся одним из ключевых агрорегионов России, в настоящее время фиксируется очень низкая урожайность зерна. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

Проблемы региона со сборами были вызваны неблагоприятными погодными условиями весной-летом. Сейчас в Ростовской области продолжается засуха. Перспективы урожая в регионе пессимистичные, отметила Лут. Несмотря на это, она выразила надежду на лучшее. «Надеемся, что наши сельхозтоваропроизводители соберут все, что могут», — резюмировала глава ведомства.

Однако на ситуацию со сборами в целом по стране подобные обстоятельства пока не оказывают влияние. В России есть еще ряд ключевых агрорегионов, в которых наблюдается более оптимистичная динамика. Речь идет, например, о Волгоградской области, пояснила Лут. Однако в дальнейшем проблемы в Ростовской области могут повлиять на итоговые сборы зерна в РФ. «Будем за этим следить, будем помогать», — заключила министр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что к концу мая отечественные аграрии успели пересеять все пострадавшие от заморозков посевы. Под зерновые, включая озимые, выделили порядка 48 миллионов гектаров сельхозземель. В итоге посевная кампания в начале лета стала идти опережающими темпами. Это обстоятельство, подчеркнул зампред кабмина, позволяет рассчитывать, что в 2025 году урожай зерна в стране превысит прошлогодний показатель. По итогам 2024-го в РФ собрали в общей сложности около 130 миллионов тонн.