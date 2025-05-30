В России пересеяли все пострадавшие от заморозков посевы

Патрушев: Все пострадавшие от возвратных заморозков посевы в РФ уже пересеяны

Посевная кампания в России идет опережающими темпами, а все пострадавшие от возвратных заморозков посевы в стране уже пересеяны. Об этом на Всероссийском зерновом форуме заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, которого цитирует ТАСС.

«Под зерновые, включая озимые, запланировано порядка 48 миллионов гектаров», — сказал зампред кабмина РФ. По его словам, урожай зерна в 2025 году ожидается выше, чем в предыдущем.

Ранее в трех российских областях из-за последствий заморозков ввели режим ЧС. В некоторых других регионах РФ, в частности, в Крыму, их влияние также ощутили.

Во второй декаде мая стало известно, что заморозки повредили 12 процентов из примерно миллиона гектаров посевов сахарной свеклы. Эти объемы тогда пообещали высеять заново.