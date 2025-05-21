В России отреагировали на введенный из-за заморозков режим ЧС

Страховщики ввели процедуру реагирования из-за режима ЧС в трех регионах России

Национальный союз агростраховщиков (НСА) ввел процедуру реагирования в связи с объявлением в трех регионах РФ режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за заморозков. Об этом сообщает «Интерфакс».

В НСА отметили, что суммарно в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, о которых идет речь, на 1 мая было застраховано 1,9 миллиона гектаров посевов сельхозкультур. Аграриев призвали «незамедлительно уведомлять страховые компании о выявлении всех повреждений и отклонений в развитии застрахованных посевов».

В организации также напомнили, что все три указанных региона в 2024 году дважды становились зоной ЧС в агропромышленном комплексе. Весной это как и сейчас произошло из-за заморозков, а летом и осенью — по причине засухи. «Рассчитываем, что полученный в прошлом году опыт организации урегулирования убытков будет эффективно использован», — цитирует агентство президента НСА Корнея Биждова.

В Воронежской области после майских праздников заявили, что в ряде местных хозяйств погибло до 70 процентов завязей плодовых культур. В тот же день, 12 мая, режим ЧС ввели в Белгороде, а спустя неделю — в Ростове-на Дону.

О том, что из-за заморозков ожидается снижение урожая косточковых ранее рассказали и в Крыму.