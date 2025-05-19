В российском регионе ввели режим ЧС из-за заморозков

В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов после заморозков

В Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за состояния посевов после заморозков. Об этом в Telegram-канале заявил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Он заявил, что Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов.

Режим ЧС вводится с 18:00 19 мая. Он позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери, заявил Слюсарь.

Ранее по аналогичной причине ввели режим чрезвычайной ситуации в Воронежской области. Главам администраций муниципалитетов рекомендовано до 30 мая подсчитать убытки и предоставить данные в министерство сельского хозяйства. Их также обязали вести постоянный мониторинг ситуации.