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21:11, 16 мая 2025Экономика

В российском регионе ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

В Воронежской области введен режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

Фото: Pixabay

В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков и ущерба, который погодное явление нанесло аграриям. Указ администрации российского региона опубликован на областном официальном портале опубликования нормативных правовых актов.

Главам администраций муниципалитетов рекомендовано до 30 мая подсчитать убытки и предоставить данные в министерство сельского хозяйства. Также от них требуется вести постоянный мониторинг ситуации.

Руководителем ликвидации ЧС назначена первый замминистра сельского хозяйства Воронежской области Светлана Петрова.

Ранее стало известно, что неблагоприятные погодные условия в мае привели к уничтожению свыше 100 тысяч гектаров посевов различных агрокультур. О значительном ущербе из-за заморозков заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

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