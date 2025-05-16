В российском регионе ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

В Воронежской области введен режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков и ущерба, который погодное явление нанесло аграриям. Указ администрации российского региона опубликован на областном официальном портале опубликования нормативных правовых актов.

Главам администраций муниципалитетов рекомендовано до 30 мая подсчитать убытки и предоставить данные в министерство сельского хозяйства. Также от них требуется вести постоянный мониторинг ситуации.

Руководителем ликвидации ЧС назначена первый замминистра сельского хозяйства Воронежской области Светлана Петрова.

Ранее стало известно, что неблагоприятные погодные условия в мае привели к уничтожению свыше 100 тысяч гектаров посевов различных агрокультур. О значительном ущербе из-за заморозков заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.