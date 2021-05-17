Женщина нашла жуткий рисунок за кухонной тумбой и получила совет съехать из дома

Пользовательница TikTok нашла пугающий рисунок за кухонной тумбой и получила совет съехать из дома как можно быстрее. Серию роликов об этом она разместила в своем аккаунте.

21-летняя тиктокерша Анджелика рассказала, что недавно она и ее возлюбленный взяли котенка. Питомец любит бегать по дому и прятаться. Во время очередной игры котенок залез под кухонные тумбы, и хозяйка попыталась его оттуда достать.

Заглянув под тумбу через небольшое отверстие, Анджелика увидела жуткий рисунок на листе бумаги. Изображение было похоже на руны.

В другом видео она рассказала, что котенок отказывался вылезать и постоянно смотрел на рисунок. Хозяйка животного попыталась узнать в интернете значения рун, но ничего похожего ей найти не удалось.

Пара выдвинула кухонную плиту, чтобы поближе рассмотреть рисунок, и обнаружила, что за ним скрывается дыра в стене. «Тогда мы напугались еще сильнее, так как не знали, что может скрываться за ним. Отверстие ведет в ванную. Там же мы нашли стакан из магазина «7-11», который выглядит так, как будто он из 1993 года», — рассказала пользовательница TikTok. Анджелика и ее возлюбленный предпочли сжечь лист с рисунком.

Рассказ женщины напугал пользователей соцсети. Многие из них посоветовали ей пригласить домой священника. Другие рекомендовали съехать из дома как можно быстрее. «Кошка пытается сказать вам что-то», — написал в комментариях один из пользователей. «О нет, так начинаются фильмы ужасов», — отметил другой. «Найдите новый дом в другой стране», — посоветовал еще один.

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