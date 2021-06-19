Мужчина снял дом и нашел в шкафу человеческую кость

Мужчина арендовал дом в округе Нью-Йорка Куинс и нашел в одном из шкафов человеческую кость. Сначала он подумал, что это реквизит для Хэллоуина, однако потом убедился в обратном, пишет The New York Post.

Так, молодой человек по имени Хайдер Хан переезжал из одной комнаты в другую и разбирал шкаф с вещами. Он решил заглянуть в щель между полками, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Там он и обнаружил кость.

«Моей реакцией было выбросить ее. Она была похожа на скалку. Но потом я позвонил в полицию», — рассказал американец. Он также позвонил домовладельцу, и тот рассказал, что дом, в котором живет Хан, принадлежит хирургам и кость могла быть иъ реквизитом.

В итоге прибывшие по вызову полицейские сначала не восприняли молодого человека всерьез, решив, что его находка — это просто ветка. Однако потом ему позвонили из отдела по расследованию убийств. Находку Хана отправили на экспертизу и выяснили, что это действительно была человеческая малоберцовая кость.

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