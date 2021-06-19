Дом
 
Последние новости
В МИД прокомментировали заявления Меркель и Макрона цитатой из песни
Друг принцессы Дианы рассказал о ее последнем желании перед смертью
В США выпустят монеты с известными женщинами
Раскрыты новые симптомы индийского штамма COVID-19
Сексолог дала советы по приготовлению романтического ужина «с продолжением»
Россиян предупредили о штрафах за превышение средней скорости
Автомобилистам дали советы по борьбе с хамами на дорогах
Террористы напали на школу и похитили 80 учеников
Россиянам назвали самые опасные для почек продукты
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина снял дом и нашел в шкафу человеческую кость

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Мужчина арендовал дом в округе Нью-Йорка Куинс и нашел в одном из шкафов человеческую кость. Сначала он подумал, что это реквизит для Хэллоуина, однако потом убедился в обратном, пишет The New York Post.

Так, молодой человек по имени Хайдер Хан переезжал из одной комнаты в другую и разбирал шкаф с вещами. Он решил заглянуть в щель между полками, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Там он и обнаружил кость.

«Моей реакцией было выбросить ее. Она была похожа на скалку. Но потом я позвонил в полицию», — рассказал американец. Он также позвонил домовладельцу, и тот рассказал, что дом, в котором живет Хан, принадлежит хирургам и кость могла быть иъ реквизитом.

В итоге прибывшие по вызову полицейские сначала не восприняли молодого человека всерьез, решив, что его находка — это просто ветка. Однако потом ему позвонили из отдела по расследованию убийств. Находку Хана отправили на экспертизу и выяснили, что это действительно была человеческая малоберцовая кость.

В октябре прошлого года томские строители обнаружили во время раскопок котлована под будущим домом старинную могильную плиту, которая была создана 130 лет назад. Артефакт оказался под землей в послевоенные годы. Рабочие очистили плиту и увидели на ней имя протоиерея Ивана Панкратьевича Сухопарова и дату его смерти — 1890 год.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
NYC tenant who found human bone in closet thought it was a prop
Семья начала украшать дом перед Рождеством и получила анонимную угрозу
Англичанин отказался убирать украшения к Хэллоуину ради детской психики
Другие материалы рубрики
Дом00:0117 марта

Прожиточный минимум

Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
14:3611 июня

Россияне назвали жилье мечты

13:3411 июня

Домовладельцы в США обогатились на два триллиона долларов

12:1511 июня

Названы районы Москвы с рекордно дорогим жильем

Дом00:02 3 марта

«У меня начались панические атаки»

История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
11:0911 июня

Россиянин высмеял критикующих квартиры в Крыму приезжих

10:2511 июня

В России появится новый механизм обеспечения жильем

09:3911 июня

Москвичи начали снижать цены на квартиры

Дом00:0023 февраля

Интимная зона

У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
08:3011 июня

Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве

19:3910 июня

Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов

18:4110 июня

Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным

Россия
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»
Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Творится какой-то кошмар»
Сильнейшее наводнение в Крыму глазами очевидцев из Ялты и Керчи
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве.
Как будут действовать власти?
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Все материалы
Мир
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Курс евро рухнул
Не сумевший выйти из-под санкций Дерипаска предсказал США дефолт
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
В России резко выросли цены на морковь и картофель
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Демограф рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Хазанов раскритиковал Павла Волю и назвал его выступление жалким зрелищем
В центре Москвы сломали палец блогеру в женском платье
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Мясников предупредил об опасности популярного с советских времен лекарства
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Звезда PornHub похвалила Урганта и Дудя
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Обманутые женщины разоблачили общего возлюбленного и изысканно отомстили ему
Родившая десять детей за один раз женщина перестала выходить на связь
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Кот вернулся домой после собственной кремации
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару
Все материалы
Популярные в России Skoda прибавили в цене более 100 тысяч рублей
Весь мир ждёт быстрое подорожание автомобилей
Эксперт предполагает резкий рост цен на автомобили в ближайшее время
Внешность новой Toyota Tundra раскрыли до премьеры
Cadillac XT4 против Range Rover Evoque
Самые маленькие из роскошных, самые роскошные из компактных
Стартовали продажи удлиненной Hyundai Creta
Гениальное сумасшествие: поразительные автомобили Rinspeed
Путешествуем по вселенной маэстро Франка Риндеркнехта
Сервисная кампания АвтоВАЗа затронет 32 тысячи Lada Largus и XRay
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы