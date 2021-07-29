В США выставили на продажу дом для отшельников

Построенный в горах штата Техас (США) огромный особняк продают за 13 миллионов долларов. Шикарный дом с винным погребом, бассейном и кинотеатром, изолированный от внешнего мира и городской суеты, станет отличным вариантом жилья для богатого отшельника, пишет New York Post.

Объявление о продаже недвижимости появилось на сайте американской риелторской компании Zillow в начале июля, а позже журналисты выяснили подробности об объекте и его наполнении, которое достанется новому собственнику.

Из особняка площадью 1672,25 квадратного метра открывается шикарный вид на озеро Трэвис (Lake Travis). Дом принадлежит техасскому магнату недвижимости Тринидаду Менденхоллу (Trinidad Mendenhall). Для строительства, которое длилось в 2006-2010 годах, пришлось снять треть горы с лесом. Авторы проекта придерживались идеи создать «оптимальное место для уединения на природе».

В доме 6 спален и 13 ванных комнат, джакузи, винный погреб, кинотеатр, лифт, гостевые апартаменты, кухня и парковка на восемь машин. На участке в 52 тысячи квадратных метров также расположен стильный бассейн. Особняк уже выставляли на продажу в 2018 году за 16,8 миллиона долларов, а через пять месяцев объявление удалили.

В 2020 году раскрыли тайну «самого одинокого дома в мире», расположенного на исландском острове Эдлидаэй. Здание оборудовали для себя охотники, которые выслеживали морскую птицу тупик. Ранее пользователи интернета на портале Reddit обсуждали необычную постройку и предполагали, что неизвестный собственник прячется там от пандемии коронавируса.