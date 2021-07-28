Канье Уэст показал свое «спартанское» жилье

Рэпер Канье Уэст (Kanye West) показал комнату, в которую его заселили на стадионе Mercedes-Benz в Атланте (США) для подготовки и презентации десятого музыкального альбома Donda. Известный хип-хоп исполнитель несколько дней живет в небольшом помещении без окон и душа. Пост с фотографией, на которой видны «спартанские» условия размещения, 28 июля артист опубликовал в Instagram.

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Канье выступил со своим новым репертуаром 23 июля перед аудиторией в 42 тысячи человек. Во время подготовки к концерту рэперу пришлось ночевать в тесной комнате с окрашенными в белый цвет бетонными стенами, в которой есть лишь две односпальных кровати, шкаф и телевизор. Канье поделился с фанатами своими ощущениями от временного жилья: «Братан заперт в ужасе».

Как отметили журналисты Business Insider, обстановка в комнате рэпера далека от роскоши, с которой часто ассоциируется музыкант. Представитель стадиона пояснил, что Канье смогли угодить, но остается загадкой, где артист мылся.

Пластинка рэпера готовилась к выходу на следующий день после концерта, то есть 24 июля. Канье отложил релиз и остался в Атланте, чтобы доработать альбом. Сколько еще ночей музыкант проведет в маленькой комнате на территории стадиона, пока неизвестно.