Неизвестный купил дом легенды американского баскетбола

Бывший японский музыкант Кеске Химуро (Kyosuke Himuro) продал в Лос-Анджелесе свой особняк, которым ранее владел легенда американского баскетбола Шакил О’Нил. Имя покупателя осталось неизвестно, cообщает сайт по продаже недвижимости Mansion Global.

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Пункт назначения. Бескрайние поля, долги и хрустящая курица: как появился самый красивый в мире «Макдоналдс»

Особняк выставляли на продажу более чем за 9,2 миллиона долларов (более 680 миллионов рублей). Однако пока не известно, сколько в итоге Химуро выручил от сделки. Певец приобрел объект у О’Нила в 2004 года за 6,4 миллиона долларов. До продажи баскетболист владел особняком с 1997 года.

В распоряжении нового владельца оказались 1,2 тысячи квадратных метров. На участке меньше гектара расположен дом с мраморными полами. Внутри семь спален, восемь ванных комнат, кухня, тренажерный зал, игровая комната, бар, домашний кинотеатр и музыкальная студия. На участке также есть баскетбольная площадка, бассейн и зона для разведения огня.

В ноябре 2020 года сам Шакил О’Нил решил продать свой особняк в штате Флорида за 16,5 миллиона долларов (на тот момент более 1,2 миллиарда рублей). Он выставлял объект на продажу с 2018 года за 28 миллионов долларов, однако быстро найти покупателя не удалось.