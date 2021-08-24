Американский миллиардер купил дом у звезды «Ходячих мертвецов»

Американский миллиардер, наследник медицинской компании Stryker Corporation Джон Страйкер (Jon Stryker) купил дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Объект принадлежал американскому актеру, известному по ролям в сериале «Ходячие мертвецы», Норману Ридусу. Об этом сообщает Dirt.

Здание, которое по своей архитектуре напоминает дворец, обошлось Страйкеру почти в девять миллионов долларов (более 660 миллионов рублей). Ридус и его возлюбленная, актриса Диана Крюгер, владели домом с 2020 года. Они приобрели его за 8,5 миллиона долларов. Однако летом 2021-го пара выставила объект на продажу за 9,2 миллиона долларов. В итоге жилье продали Страйкеру со скидкой.

Особняк площадью более 718 квадратных метров возвели в 1926 году. Он вмещает четыре спальни, пять ванных комнат, просторную кухню со столовой, гостиную, гардеробную, тренажерный зал, рабочий кабинет. На участке также есть бассейн, внутренний двор с обеденной зоной и многоуровневая клумба с деревьями. С террасы открывается вид на город.

Несмотря на то, что дом был возведен десятки лет назад, в интерьере не сохранился оригинальный дизайн. Собственники, которые владели домом до 2018 года выполнили комнаты в современном стиле. Для стен выбрали светлые тона, а полы покрыли натуральным деревом. Акцентами служат темная мебель и двери.

Ранее недвижимость в Лос-Анджелесе прибрел канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе). Он отдал за особняк в престижном районе Бель-Эйр 70 миллионов долларов (на тот момент более 5,2 миллиарда рублей). Сделка стала рекордной для города в 2021 году.