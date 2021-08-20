Заподозренный в романе c Анджелиной Джоли певец заключил рекордную сделку

Канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе), которого ранее заподозрили в романе с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, купил дом в Лос-Анджелесе. Он отдал за объект рекордные в 2021 году для города 70 миллионов долларов (более 5,2 миллиарда рублей), сообщает The Wall Street Journal.

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Особняк находится в престижном районе Бель-Эйр. До этого он принадлежал нидерландскому актеру и предпринимателю Рейну Урлемансу (Reinout Oerlemans) и его супруге Даниэль. Изначально они не планировали продавать дом, но с ними связались агенты по недвижимости из Beverly Hills Estates, которые рассказали, что The Weeknd ищет жилье — дом Урлеманса полностью соответствовал желаниям The Weeknd. В итоге супруги согласились заключить сделку.

Особняк площадью более трех тысяч квадратных метров расположен на участке размером чуть меньше гектара. В доме есть девять спален, кухня, просторная гостиная, кинотеатр, SPA-зона, тренажерный зал и музыкальная студия. В распоряжении певца также оказались два бассейна, терраса и собственный пруд.

О предполагаемом романе The Weeknd с Джоли журналисты сообщили в июле 2021 года. Знаменитостей заметили вместе во время закрытого мероприятия в Лос-Анджелесе, а до этого видели в ресторане. По данным источника, актриса встречалась с певцом и во время семейной поездки в Нью-Йорк.