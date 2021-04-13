Мадонна купила дом у певца The Weeknd

Американская певица Мадонна купила новый дом в Калифорнии. До этого недвижимость принадлежала канадскому певцу The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе). Об этом сообщает New York Post.

Певица заплатила за поместье под названием The Weeknd 's Hidden Hills Estate 19,3 миллиона долларов (более 1,4 миллиарда рублей). Она завершила оформление документов 9 апреля.

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Теперь во владении Мадонны находится особняк площадью 12,5 тысячи квадратных футов (более 1,1 тысячи квадратных метров). В доме расположены семь спален, девять ванных комнат, просторный холл, винный погреб, кухня, рабочий кабинет. На участке есть бассейн, гостевой дом, баскетбольная площадка и помещения для пяти автомобилей.

The Weeknd владел объектом с 2017 года. Он купил его за 18,2 миллиона долларов. В июне 2020 года певец выставил объект на продажу и хотел получить за него 25 миллионов долларов, однако вскоре снизил цену на шесть миллионов.

В феврале 2021 года в Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом покойного режиссера Майка Николса. Объект оказался расположен в том же квартале, что и особняк Мадонны. Риелторы предложили стать соседями известной певицы за 26 миллионов долларов (на тот момент более 1,9 миллиарда рублей).

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