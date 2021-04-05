62-летняя Мадонна показала фото топлес

Американская певица Мадонна показала обнаженные фотографии. Она опубликовала кадры в Instagram.

На новых снимках 62-летняя знаменитость предстала топлес, украсив себя ожерельями и цепочками из драгоценных металлов. Ее образ дополнили распущенные волосы, которыми артистка прикрыла грудь. «Почему я должна все объяснять», — подписала публикацию поп-звезда.

Отдельные подписчики певицы обратили внимание, что среди украшений на шее певицы есть и кулон с названием ее альбома Madame X. На данный момент фотографии набрали более 800 тысяч лайков и десятки тысяч комментариев, а поклонники осыпали певицу комплиментами на разных языках. «Самая красивая женщина на земле», «Просто идеальна», «Слова здесь бессильны», — восхитились фанаты.

В январе текущего года стало известно, что Мадонна отправилась в путешествие по Африке с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уилльямсом и своими детьми. Отмечалось, что за три недели артистка и ее спутники побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией COVID-19.