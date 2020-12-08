62-летняя Мадонна сделала первую татуировку

Американская поп-звезда Мадонна сделала первую татуировку. Серию фотографий из салона певица опубликовала в Instagram.

На первых снимках розоволосая исполнительница запечатлена в маске, лежащей на кушетке в голливудской тату-студии. На следующих кадрах виден процесс нанесения минималистичной наколки на запястье звезды. «Впервые сделала тату…………. #семья», — подписала певица публикацию. В комментариях к посту поклонники восхитились поступком Мадонны.

Тату представляет из себя небольшую надпись «LRDMSE» — инициалы имен ее шестерых детей: Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

Мадонна родила дочь Лурдес от бывшего мужа Карлоса Леона, сына Рокко от Гая Ричи. Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер были усыновлены певицей в разное время.

В конце ноября американскую поп-певицу Мадонну «похоронили» в сети вслед за аргентинским футболистом Диего Марадоной. Из-за схожести имен пользователи перепутали артистку со знаменитым спортсменом.

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