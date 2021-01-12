Мадонна отправилась в путешествие по Африке с 26-летним бойфрендом в пандемию

Американская поп-звезда Мадонна отправилась в путешествие по Африке с 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уилльямсом и своими детьми. За три недели певица побывала в пяти странах несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса, пишет таблоид The Sun.

62-летняя артистка прилетела на частном самолете с возлюбленным из Соединенных Штатов в Великобританию, после чего побывала в Египте, Малави и Кении.

Отмечается, что Мадонна избежала помещения в обязательный карантин по прилету в Лондон, поскольку власти делают исключение для состоятельных путешественников. Малави и Кения не помещают туристов в изоляцию в случае, если у них нет коронавирусной инфекции.

В марте Мадонна записала видеообращение, на котором предстала голой в ванной и рассказала о коронавирусе, назвав его ужасным и прекрасным одновременно.