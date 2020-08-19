Появилось видео с закрытой вечеринки Мадонны в честь ее 62-летия

Певица Мадонна опубликовала видео с закрытой вечеринки в честь своего 62-летия, прошедшей в Ямайке. Запись появилась в Instagram-аккаунте артистки.
На вечеринке с бассейном присутствовали танцоры и факир. На записи видно, как 62-летняя Мадонна танцует со своими детьми и друзьями.
В июле Мадонну пристыдили после того, как она опубликовала в соцсетях видео о якобы существующем лекарстве от коронавируса.
Грузинский мачо и Иванушки
Меладзе, секс-скандалы и проводы Листьева: как развлекались россияне в эпоху Ельцина