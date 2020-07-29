Популярная соцсеть удалила публикацию Трампа о лекарстве от коронавируса

Социальная сеть Twitter удалила ретвит президента США Дональда Трампа о существовании лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

Американский лидер добавил на страницу видеозапись, на которой группа людей, представлявшихся врачами, утверждала, что гидроксихлорохин, цинк и цитромакс лечат коронавирус. Они также заявили, что нет необходимости носить защитные маски.

Видеозапись удалили Twitter, Facebook и YouTube. Перед этим она широко разошлась в сети. Так, на Facebook ролик посмотрели более 14 миллионов раз, на YouTube — более 40 тысяч раз.

Ранее из-за публикации этого видео Twitter временно заблокировал аккаунт сына американского лидера, предпринимателя Дональда Трампа-младшего. Его страницу забанили на 12 часов. В соцсети данный твит назвали нарушением политики Twitter по дезинформации о COVID-19.

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