Мадонну «похоронили» в сети вслед за Диего Марадоной

Американскую поп-певицу Мадонну «похоронили» в сети вслед за аргентинским футболистом Диего Марадоной. Ее имя вышло в тренды социальной сети Twitter.

Из-за схожих имен пользователи перепутали артистку со знаменитым спортсменом, который скончался 25 ноября. Они начали выражать соболезнования в связи со смертью 62-летней исполнительницы.

«Покойся с миром, Мадонна. Ты навсегда в наших сердцах. Легенда»

«Не могу поверить, что Мадонна умерла. По-настоящему великая»

Остальные пользователи начали шутить над теми, кто ошибочно «похоронил» поп-звезду. Юзер с ником SoyShakiFan00 заявил, что не знал, будто первое имя Мадонны Диего. Другие начали писать шуточные твиты о том, что певица всегда хорошо играла в футбол. Некоторые предположили, что она будет сильно удивлена, если зайдет в Twitter и прочитает, как поклонники прощаются с ней.

В октябре Мадонна вошла в список самых богатых предпринимательниц США. Мадонна заняла 40-е место, заработав за год 550 миллионов долларов.