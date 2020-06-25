Мадонна обрушилась с критикой на «нациста-социопата» Трампа

Американская певица Мадонна обрушилась с критикой на президента США Дональда Трампа, призвавшего приостановить тестирование населения на коронавирус. Артистка назвала главу государства «нацистом-социопатом» в Instagram.

Исполнительница также раскритиковала предложение Трампа сажать людей в тюрьму на год за поджигание американского флага, отметив, что полиция в США не несет никакой ответственности за беспричинные убийства темнокожих граждан.

«Трамп расстроен осквернением изображения Джорджа Вашингтона, хотя Джордж Вашингтон был рабовладельцем!» — добавила артистка.

«Время проснуться», — призвала Мадонна своих подписчиков.

Ранее в июне Мадонна поддержала протестующих в защиту прав чернокожих на марше, который прошел в Лондоне. Артистка передвигалась на костылях.

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