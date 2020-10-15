Мадонна и Рианна вошли в список самых богатых предпринимательниц США

Американский журнал Forbes опубликовал список 100 самых богатых self-made предпринимательниц США. Среди них оказались поп-исполнительницы Мадонна и Рианна.

Первое место третий год подряд занимает Диана Хендрикс, соосновательница компании ABC Supply, которая производит и продает кровельные материалы. Издание оценило ее состояние в 8 миллиардов долларов.

Рианна оказалась на 33 строчке. Заработок певицы за год составил 600 миллионов долларов за счет продаж косметики и белья собственных марок. Кроме того, благотворительный фонд, который основала исполнительница, собрал 22,5 миллиона долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Мадонна заняла на 40 место, заработав за год 550 миллионов долларов.

В список также попали певицы Селин Дион (51 место, 455 миллионов долларов), Бейонсе (55 строчка, 420 миллионов долларов) и Барбара Стрейзанд (56 место, 400 миллионов долларов).

В 2019 году певица Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes. Издание оценило состояние артистки в 600 миллионов долларов. Она опередила Мадонну, состояние которой оказалось на 30 миллионов долларов меньше, а также Селин Дион (владела состоянием в размере 450 миллионов долларов) и Бейонсе (400 миллионов долларов).

Только важное и интересное — у нас в Facebook



