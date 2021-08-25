Голливудский актер потеряет миллионы долларов на продаже особняка

Дом Мэтта Дэймона (Matt Damon) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) упал в стоимости за месяцы простоя на рынке выставленной на продажу недвижимости. Голливудский актер, обладатель премии «Оскар», рискует потерять уже 3,1 миллиона долларов в попытках избавиться от роскошного особняка, сообщает New York Post.

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Знаменитость выставила дом в районе Северной Ривьеры (Northern Riviera) около 200 дней назад за 21 миллион долларов. К концу августа 2021 года заявленная стоимость недвижимости упала до 17,9 миллиона долларов.

Объявление о продаже особняка 50-летний Деймон выставил после того, как вместе с семьей переехал в пентхаус Brooklyn Heights в Бруклине площадью в шесть тысяч квадратных футов (557 квадратных метров) за 16,75 миллиона долларов в роскошном доме, в котором также живет пара американских актеров — Джон Красински и Эмили Блант.

Актер приобрел недвижимость в Лос-Анджелесе в 2012 году за 15 миллионов долларов. Особняк с семью спальнями и десятью ванными комнатами занимает площадь 13,5 тысячи квадратных футов (1,25 тысячи квадратных метров), что вдвое больше его новой квартиры в Бруклине. У дома открытая планировка, что дает доступ свету в каждое помещение.

Внутри есть игровая, бар, офис, тренажерный зал, помещения для персонала и винная комната. На участке расположены бассейн, спа, водопад, пруд с карпами, веранда с обеденной зоной на свежем воздухе, террасы для отдыха.

В начале августа американский актер признался, что пожалел о своих гомофобных ругательствах. Артист отметил, что в детстве находился в окружении, которое постоянно употребляло в речи faggot («педик») без намека на унижение представителей ЛГБТ-сообщества. Деймон в шутку произнес данное слово во время семейного обеда и оскорбил такой выходкой свою дочь.

