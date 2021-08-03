Американский актер Мэтт Дэймон пожалел об использовании гомофобных ругательств после замечаний дочери. Об этом сообщает The Sunday Times.

Артист признался, что когда он был ребенком, многие из его окружения использовали слово faggot («педик»), однако оно не было призвано оскорбить представителей ЛГБТ-сообщества. Он вспомнил, что несколько месяцев назад пошутил и произнес это ругательство, на что его дочь встала из-за стола.

«Я сказал, что это просто шутка. Я говорил это слово в фильме "Застрял в тебе". Она пошла в свою комнату и написала очень длинный и красивый трактат о том, насколько опасно это слово», — рассказал Дэймон. После случая со своим ребенком он перестал произносить оскорбительное ругательство.

Ранее Мэтт Дэймон признался, что отверг предложение сыграть главную роль в фильме «Аватар», тем самым лишившись крупнейшего гонорара в истории кино. Режиссер Джеймс Кэмерон был готов заплатить ему 10 процентов от сборов. В итоге проект собрал почти 2,8 миллиарда долларов.