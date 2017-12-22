Мэтта Дэймона потребовали вырезать из фильма из-за слов о секс-скандалах

Американского актера Мэтта Дэймона потребовали вырезать из картины «Восемь подруг Оушена» из-за его отношения к секс-скандалам. Об этом сообщает The Independent.

Соответствующую петицию, опубликованную в сети, на момент написания заметки подписали более 18 тысяч человек.

Недовольство вызвали слова Дэймона в одном из интервью, в котором он заявил о готовности работать с людьми, обвиненными в сексуальных домогательствах. По словам авторов обращения, направленного продюсерам «Восьми подруг Оушена» Джорджу Клуни и Стивену Содербергу, поведение актера «отвратительно».

Ранее в декабре сообщалось, что на улицах Лос-Анджелеса появились плакаты с актрисой Мэрил Стрип в компании продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Авторы постеров обвиняют Стрип в том, что она знала о преступлениях Вайнштейна, но молчала об этом.

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