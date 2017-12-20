Мэрил Стрип публично затравили из-за секс-скандала

На улицах Лос-Анджелеса появились плакаты с актрисой Мэрил Стрип в компании продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Поверх лица артистки наклеена фраза «Она знала», пишет The Hollywood Reporter.

Постеры разместили неподалеку от дома Стрип в Пасадене, пригороде Лос-Анджелеса, а также возле студии 20th Century Fox.

Авторы плаката обвиняют Стрип в том, что она знала о преступлениях Вайнштейна, но молчала об этом. Ранее 69-летняя Стрип заявила, что не имела ни малейшего представления о действиях голливудского продюсера: «Я не хранила молчание намеренно. Я не знала. Я не одобряю изнасилования. Я не знала».

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Вместе с тем, как утверждает актриса Роуз Макгоуэн, Стрип была в курсе домогательств. Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

В октябре знаменитости Голливуда заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Кевина Спейси, Чарли Шина, Сильвестра Сталлоне, Ларса фон Триера, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

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