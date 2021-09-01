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Исполнитель роли Джеймса Бонда не смог продать особняк по колоссальной цене

Актер Пирс Броснан снял объявление о продаже дома в Малибу за 100 миллионов долларов
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Фото: Legion-media

Британский актер, исполнивший роль агента 007 Джеймса Бонда в четырех фильмах франшизы Пирс Броснан не смог продать свой особняк в городе Малибу и снял объявление с рынка. Актер запросил за объект колоссальную цену в 100 миллионов долларов (более 7,3 миллиарда рублей), сообщает The New York Post.

Объявление о продаже дома в Калифорнии находилось на рынке в течение года. Актер выставил объект в сентябре 2020-го. Однако за год новый владелец не нашелся, к Броснану не поступило ни одного предложения от потенциального покупателя. При этом актер не стал снижать стоимость. По данным издания, продажа по установленной цене стала бы одной из самых дорогих сделок в районе.

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Актер вместе с женой Кили несколько раз пытались сдать дом в аренду. В 2004 году супруги попросили за месяц проживания в нем 120 тысяч долларов.

Дизайн владения Броснана на участке чуть меньше акра был вдохновлен эстетикой юго-восточной Азии. Главный особняк площадью более 1,1 тысячи квадратных метров получил название «Дом орхидей», его строительство велось на протяжении 10 лет. На участке также есть гостевой дом. В общей сложности в постройках — 5 спален и 14 ванных комнат. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах с использованием натурального дерева и камня.

В июне 2020 года в Ницце выставили на продажу виллу, где раньше жил голливудский актер Шон Коннери, который также исполнял роль «агента 007» в серии фильмов о Джеймсе Бонде. За объект недвижимости попросили 30 миллионов евро. В такую стоимость оценили шестиэтажную виллу с видом на Средиземное море и просторный участок с пейзажный бассейном.

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