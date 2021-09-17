Илон Маск не смог продать свой последний дом

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск не смог за три месяца продать свой особняк в районе залива Сан-Франциско и снял объявление с рынка. Объект также сдавали в аренду для проведения мероприятий, сообщает New York Post.

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Маск выставил недвижимость на продажу в июне 2021 года за 37,5 миллиона долларов (более 2,7 миллиарда рублей). Он владел объектом с 2017 года, купив его за 23,4 миллиона долларов. Спустя время после публикации объявления особняк разрешили арендовать для проведения мероприятий. Однако 11 сентября 2021 года предприниматель убрал объявление о продаже.

Дом площадью более 1,4 тысячи квадратных метров находится на участке почти в 20 акров. Внутри есть девять спален, 10 ванных комнат, кухня и банкетный зал. На территории также оборудован гараж на три машины, под навесом можно разместить еще восемь автомобилей.

В июне 2021 года Маск сообщил, что распродал все свои владения за исключением дома в районе залива. Мультимиллиардер решил переехать в сборный дом площадью 400 квадратных футов (37 квадратных метров) за 50 тысяч долларов на территории своей космической компании SpaceX.