Илон Маск решил избавиться от своего последнего дома в США

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте сообщил о намерении продать последний принадлежащий ему дом в США. До сих пор особняк сдавался в аренду.

«Решил продать свой последний дом. Ему просто предстоит перейти в распоряжение большой семье, она будет жить там. Это особенное место», — написал Маск. 9 июня он заявлял, что избавился от всех своих домов, за исключением одного особняка в районе залива Сан-Франциско — он сдавался под проведение мероприятий.

Глава Tesla начал продавать свою недвижимость в США в мае 2020-го. Тогда в американской онлайн-базе Zillow появились объявления о реализации двух домов, принадлежащих предпринимателю. Впервые о намерении избавиться от всего имущества Маск сообщил в Twitter 1 мая прошлого года.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru